"Незламні": во Львовской филармонии состоится благотворительный концерт в поддержку украинской армии

На сцену выйдут квинтет Игоря Закуса и Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии имени Скорика.

Во Львовской филармонии завтра, 19 апреля, в 18 часов состоится большое благотворительное мероприятие — симфоническая поэма Игоря Закуса "Незламні".

Организаторы концерта Украинский Художественный Фронт и Львовская национальная филармония сообщили, что его цель – сбор средств для полка специального назначения АЗОВ.

На сцену выйдут квинтет известного украинского музыканта Игоря Закуса и Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика под руководством дирижера Владимира Сивохипа.

Игорь Закус

В программу "Незламні" вошли произведения Игоря Закуса, оркестрированные для симфонического оркестра и джазового квинтета лучшими украинскими оркестротелями, а также стихи украинских поэтов, написанные в первый месяц войны между Украиной и Россией.

"Незламні — это об украинцах. Музыка — посвящена им. А стихи, написанные за последний месяц, воспевают украинский народ, его дух и несгибаемость. Мирного украинца, который становится воином, его родителей, детей, украинскую женщину, украинского солдата... Это большое музыкальное полотно, залитое поэзией украинских поэтов о героической борьбе украинского народа за свою свободу в захватнической войне россии против Украины, музыкально-поэтическое изображение пути украинцев к победе", — сказал Игорь Закус.

Квинтет: Деннис Аду – труба; Тарас Кушнирук – гитара; Усеин Бекиров – пиано; Игорь Закус – бас; Максим Кондратенко – барабаны.

Читают стихи Марта Бельская и Олег Онещак. Олег – актер театра Леся Курбаса, который вступил в ряды ВСУ, когда началась война. Отработав концерт, он сразу вернется в свои новые служебные обязанности — защищать Украину.

Концерт "Незламні" будут транслировать по всему миру с целью сбора средств для ВСУ.

Также есть уникальная возможность купить билет и попасть на событие вживую. Филармония сейчас является большим гуманитарным хабом, а все помещения, включая партер, заняты лекарствами для наших военных, поэтому в продаже всего 120 билетов.

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