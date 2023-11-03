Незнакомка хотела похлопать по щеке королеву Летицию: как отреагировала супруга короля Испании

Ее Величество прибыла на кинофестиваль Opera Prima в кинотеатре Cine Moncayo в Туделе, а перед этим решила поприветствовать пришедших ее увидеть людей.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция подошла к ограждению, за которым стояли люди, преимущественно женщины, и одна из них протянула свою ладонь к лицу королевы.

Выглядело это так, словно женщина хотела похлопать супругу короля Филиппа VI по щеке. На снимке видно, как Летиция перехватила ее руку своей второй рукой и не позволила совершить задуманное, при этом сохраняла спокойствие и улыбалась. Рядом с королевой стояла охрана.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция была одета в серое шерстяное платье от Cortana и обута в высокие кожаные сапоги Nina Ricci. Ее волосы были распущены, на лице был красивый макияж, в ушах - серьги из золота с бриллиантами от Isabel Guarch, а на пальце - золотое кольцо Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, буквально на днях королеву подловили папарацци за рулем авто. Она ехала вместе с младшей дочерью - инфантой Софией.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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