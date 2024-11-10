Ни минуты покоя: король Чарльз рассказал, как планирует провести свое 76-летие

Стало известно, как монарх планирует провести свой особенный день.

Король Чарльз планирует открыть первые два продовольственных центра Coronation Food в первую годовщину своего исторического проекта.

В свой день рождения в прошлом году Чарльз запустил проект Coronation Food , цель которого — помогать нуждающимся в еде и одновременно сокращать количество выбрасываемых излишков еды. Спустя год король откроет первые два центра Coronation Food в рамках инициативы — один очно и один виртуально, - пишет express.co.uk.

В честь дня рождения короля и открытия двух центров состоится "фестиваль излишков еды", на котором будут представлены блюда, приготовленные из продуктов, которые в противном случае были бы выброшены.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

В ходе своего визита Чарльз осмотрит новое учреждение, встретится с бенефициарами и представителями продовольственных банков, школ и общественных групп.

По данным проекта, в Великобритании 14 миллионов человек сталкиваются с нехваткой продовольствия, а продовольственные банки предупреждают о растущем спросе. Проект Coronation Food Project инвестирует в сеть хабов, увеличивая масштаб и емкость складов, расширяя холодильные хранилища и финансируя грузовики, фургоны и водителей для увеличения их распределительных возможностей.

Напомним, к юбилею Чарльза мы собирали для вас интересные факты из биографии короля Великобритании.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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