"Ни одна мать не застрахована от беспокойства и депрессии": герцогиня Кейт вступила в новую должность

"Ни одна мать не застрахована от беспокойства и депрессии": герцогиня Кейт вступила в новую должность

Герцогиню Кембриджскую всегда волновали вопросы психического здоровья британцев. Именно это направление она с Уильямом выбрали в качестве приоритетного в своей благотворительной деятельности.

Герцогиня Кэтрин стала покровительницей организации, поддерживающей психическое здоровье женщин. Кейт стала покровителем Альянса материнского психического здоровья (MMHA).

MMHA — это британская благотворительная организация, состоящая из более чем 100 различных организаций, работающих над тем, чтобы женщины и семьи, пострадавшие от перинатальных психических проблем, имели доступ к высококачественному всестороннему уходу и поддержке.

В честь вступления в должность герцогиня - мать троих детей - выпустила видеообращение:

"Мы все знаем, что беременность, роды и первые месяцы и годы жизни ребенка могут быть очень сложными. Родители часто чувствуют себя одинокими и подавленными в это время.

К сожалению, мы также знаем, что многие страдают молча. В это время никто не застрахован от беспокойства и депрессии.

Поэтому крайне важно, чтобы все те, кто может испытывать трудности, получили правильную поддержку в нужное время, чтобы они могли поделиться своими чувствами, не опасаясь осуждения, и могли получить доступ к информации, заботе и поддержке, которые им необходимы для восстановления."

Благотворительная организация, которую возглавила Кейт, в числе прочего занимается и просвещением а также повышением осведомленности общества о проблемах психического здоровья женщин в перинатальный период.

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По сведениям организации, примерно у каждой пятой женщины возникают проблемы с психическим здоровьем во время беременности или в первые годы после рождения ребенка, а пандемия увеличила риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются новые и будущие матери, что может иметь разрушительные последствия для женщины.

Сообщается, что герцогиня Кэтрин с нетерпением ждет начала работы в фонде, который считает "фантастической организацией".

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