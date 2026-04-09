Нидерландская наследница престола отправилась на военную службу: дворец поделился фото

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Принцесса Амалия Нидерландская сделала еще один шаг в своей военной карьере. После прохождения общей подготовки в начале этого года, по итогам которой она получила звание капрала, она сейчас проходит практическую подготовку в Королевских ВВС Нидерландов.

Этот этап, начавшийся во вторник, является частью программы Военного колледжа, в которой она принимает участие. Снимками поделилась в Instagram королевская семья.

Цель этой программы — предложить студентам подработку во время учебы и повысить узнаваемость и связь между Вооруженными силами и обществом, пояснили в пресс-службе Королевского двора. Таким образом, программа способствует личностному, профессиональному и военному развитию курсанта военной службы.

До сих пор Амалия была единственной европейской наследницей престола, не прошедшей военную подготовку.

Нынешний монарх завершил свою военную службу в Королевском военно-морском флоте, затем служил в Королевской армии и Королевских военно-воздушных силах. В составе Вооруженных сил, как король, он занимает особое положение и обладает особыми военными возможностями , теми же самыми, которые Амалии также придется использовать, когда она взойдет на трон через несколько десятилетий.

Тем временем ей предстоит изучить все, что связано с военной службой, — образование, которое включает не только академические знания, охватывающие теорию и практику, но и развитие характера.

С такой же ситуацией столкнулись не только ее ровесницы - принцессы Леонор и Елизавета Бельгийские, но и кронпринцесса Виктория, которая по логическим причинам ближе к престолу и которая в последние месяцы также приобрела военный опыт.

