Нидерландская принцесса травмировалась на льду: стали известны подробности

Тетя правящего короля Нидерландов Виллема-Александра – принцесса Маргрит – получила травму на благотворительном мероприятии и была госпитализирована.

Младшая сестра принцессы Беатрикс (бывшей королевы Нидерландов и матери Виллема-Александра) сломала плечо во время участия в Hollandse 100 — благотворительном мероприятии, которое проводилось на ледовом катке Thialf в Херенвене во Фрисландии.

По данным нидерландского информационного агентства ANP 82-летняя принцесса Маргрит была госпитализирована после падения на лед на машине скорой помощи. Она пребывала полностью в сознании и с тех пор прошла обследование, пишет NL Times.

Принцесса Нидерландов Маргрит / Фото: Getty Images

После инцидента принцессе Маргрит, скорее всего, понадобится время на восстановление в ее нынешней резиденции, Het Loo House, которую она делит со своим мужем Питером ван Волленховеном.

Отметим, забег Hollandse 100, который состоялся 23 марта, обычно включает в себя 10 километров конькобежного спорта, а затем 90 километров езды на велосипеде. Средства от забега отправляют на исследования рака лимфатических узлов.

Принцесса Нидерландов Маргрит / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о четырех эпизодах из жизни принцессы Анны, когда ее здоровье было под угрозой.

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