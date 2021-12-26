Нидерландские король и королева презентовали свою праздничную открытку

Нидерландские король и королева презентовали свою праздничную открытку

Нидерландские монархи представили свою праздничную открытку и поздравили подданных с Рождеством и наступающим Новым годом.

Фотография большой семьи была опубликована в официальном аккаунте монархов в Instagram. Фото было сделано в замке, в центре запечатлен король Виллем-Александр в окружении троих дочерей и супруги королевы Максимы. Все дамы одета в вечерние платья, с макияжами и прическами. А королева Максима держит в руках маленького щенка.

(листайте фото вправо)

Также на снимке запечатлены два черных лабрадора семьи. Подпись к фото гласит:

"Счастливого Рождества, здорового и благополучного 2022 года.

С Рождеством и здоровым и благополучным Новым годом.

Веселого Рождества и счастливого нового года", - написано в подписи на фризском.

Читайте также: