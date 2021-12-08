Нидерландский королевский дворец опубликовал новые портретные фото принцессы Оранской

Вчера, 7 декабря, нидерландская принцесса Катарина-Амалия – старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы – отпраздновала 18-летие.

По случаю совершеннолетия принцессы Оранской дворец опубликовал новые портретные фотографии девушки. Снимки запостили в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, а подпись гласит: "Фотографии были сделаны этой осенью во дворце Huis ten Bosch".

Катарина-Амалия запечатлена в красивом темно-красном платье-миди со струящимся подолом и поясом на талии. Обула принцесса в туфли-лодочки на каблуках, а ее длинные светлые волосы накручены локонами. Дополняют образ украшение на груди и серьги-висюльки.

(листайте фото вправо)

Также опубликованы и другие снимки, на них Катарина-Амалия в темном платье на запах и золотистыми элементами декора, а также с рюшами на подоле. На шее у девушки золотая подвеска с буквой "А", первою буквой ее имени Амалия.

Сегодня принцесса Оранская будет представлена ​​в Государственном совете. На официальное мероприятие она приедет со своими родителями.

(листайте фото вправо)

Читайте также: