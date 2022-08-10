Никакая она не жена: всплыли новые подробности отношений Путина и Кабаевой

Президенту РФ Путину и экс-гимнастке Алине Кабаевой давно приписывают роман. Говорят, даже общие дети есть у пары. Однако, согласно новой всплывшей информации, дети спортсменки совсем не от Путина, а она вовсе не "жена", а просто прикрытие.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев. Он утверждает, что Кабаева для "фюрера" - это операция по прикрытию и добавляет, что имеет этому некоторые свидетельства, которые, впрочем, публично не озвучил.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

"Никакая она не жена. И, думаю, что эти дети, это не путинские дети. Есть там один парень, но… поскольку это частная информация я не буду его называть, кто является настоящим отцом ее детей. Но она выполняет определенную важную задачу. Они, конечно, с Путиным, что называется хорошие друзья, потому что она играет роль той самой ширмы и прикрытия. Но изначально информацию о том, что она его жена разгонял Кремль. Это я знаю совершенно точно, потому что я знаю людей, которые это делали", - заявил Пономарев.

В 2008 году эти слухи распространил издатель газеты "Московский корреспондент" Александр Лебедев. Это был не успешный медийный проект и, по словам Пономарева Лебедеву надо было списать инвестиции, которые были направлены на газету. В газете тогда опубликовали скандальную заметку о якобы предстоящей свадьбе президента РФ Владимира Путина с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой. На это крайне негативно отреагировал Путин и Лебедев вскоре сообщил о закрытии газеты.

Владимир Путин и Алина Кабаева

А руководил разгоном этой информации про Путина и Кабаеву был бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский.

Что еще известно о тайном роман "фюрера" Путина и олимпийской чемпионки Кабаевой мы рассказывали ранее. Ходили даже слухи, что нынче госпожа Кабаева беременна, но, как теперь оказалось, может быть вовсе не от президента.

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