Все очень просто: что готовит на ужин принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская неоднократно рассказывала, что любит сама стоять у плиты и готовить завтраки и ужины.

Мы уже знаем, что на завтрак Кейт Миддлтон предпочитает есть овсянку из цельного зерна или пить зеленый смузи. А что же она готовит на ужин для себя и своих близких.

Издание express разобралось и выяснило, что Кейт любит классические ужины, а ее фаворитами являются жаркое, паста и карри.

Как-то во время одного из публичных выходов Кейт также рассказала, что ее муж принц Уильям тоже очень любит жаренную курицу. Она также упоминала, что является большой поклонницей острой еды, в отличие от принца Уэльского.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Также известно, что ее семья любит многие блюда из макарон, а старший сын – принц Джордж – поклонник пасты карбонара.

Напомним, недавно мы делились с вами любимым рецептом пасты "Болоньезе" от принца Уильяма.

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