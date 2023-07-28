Никаких вещей одного цвета: Сара Йоркская рассказала, какими видит свои похороны

Сара Йоркская, которая недавно перенесла операцию по удалению рака молочной железы, внезапно заговорила о своих похоронах.

В новой серии подкаста "Чайные беседы" Сара обсуждала важность юмора везде, где это возможно, в том числе и на похоронах.

63-летняя герцогиня Йоркская заявила, что не хочет, чтобы гости на ее похоронах были одеты в черное. Сара планирует изменить традицию. И, поскольку, она не является членом королевской семьи (так как официально в разводе с принцем Эндрю), вполне может себе это позволить.

Во время беседы Сара рассказала своей соведущей и давней подруге Саре Томсон, что хочет, чтобы на ее похоронах гости носили яркие цвета, объяснив, что, если кто-то придет в черном, это будет означать, что ее пожелания не уважаются.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

"Чем более "помешанной" будет церемония, тем лучше, поскольку я считаю, что чувство юмора имеет первостепенное значение в жизни", - отметила Сара. "Знаешь, когда я умру, Сара, не могла бы ты убедиться, что все одеты в яркие цвета?", - попросила герцогиня Йоркская свою подругу все проконтролировать.

Напомним, совсем недавно Сара Йоркская открыто заявила, что у нее был обнаружен рак молочной железы. Вскоре герцогине сделали операцию и сейчас она восстанавливается после нее и продолжает работать. Разговоры о похоронах в эфире не связаны с диагнозом герцогини, просто Сара очень чудная женщина, которой не чуждо чувство юмора.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

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