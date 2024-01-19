Никакого больничного: озвучены планы короля Чарльза III после операции

На днях Букингемский дворец сообщил, что на следующей неделе король Чарльз III будет госпитализирован в клинику для проведения операции из-за увеличения простаты. Это доброкачественное образование, нет поводов для беспокойства, король решил поделиться личной информацией, чтобы сподвигнуть других мужчин проходить обследования и следить за своим здоровьем.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

По словам королевского эксперта, король Чарльз будет работать в обычном режиме сразу после того, как ему сделают операцию. То есть работать с документами монарх планирует едва ли не с больничной койки, пишет express.

Королевский редактор Sunday Times Ройя Никка заявила в X: "Понятно, что государственные советники не будут обязаны заменять короля на следующей неделе, пока он находится в больнице на процедуре и выздоравливает, то есть Чарльз рассчитывает, что сможет продолжать заниматься всеми своими государственными делами как обычно".

Информация о состоянии здоровья короля появилась через несколько минут после того, как Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт, принцесса Уэльская, госпитализирована в лондонскую клинику для операции на брюшной полости, и ожидается, что она останется там до двух недель, прежде чем продолжить восстановление дома.

Сейчас возле клиники продолжают дежурить репортеры, а вчера Кейт приезжал проведать ее муж принц Уильям.

Король Чарльз III и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Тем временем королева Камилла вчера во время визита в Абердин сообщила, что ее супруг Чарльз чувствует себя хорошо и намерен как можно скорее вернуться к работе.

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