Никакого целлюлита: Меган Маркл показала идеальные ноги в коротких шортах

Герцогиня Сассекская родила двоих детей, но спустя два года после последних родов уже вернулась в свою идеальную форму.
В свои 42 она по-прежнему смело носит миниатюрные шорты и обожает это делать. Ноги – это то, чем Меган всегда любила похвастаться.
Во время Invictus Games в Дюссельдорфе мы видели несколько образов супруги принца Гарри в коротких шортах. А фотографам даже удалось сделать фото, на котором Меган запечатлена сидя в этих самых шортах. Ногам герцогини Сассекской действительно можна позавидовать, они просто идеальны и без какого-либо намека на целлюлит.
Мы также собрали для вас подборку всех образов герцогини Меган, в которых она появлялась на публике во время "Игр непокоренных", прошедших в этом году в Германии.
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