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Никакого пренебрежения нет: друг принца Гарри рассказал, почему Сассекские не проведут Рождество с королевской семьей
Предполагается, что Гарри и Меган не проведут Рождество в Сандрингеме, как это традиционно британская делает королевская семья.
Близкий друг принца Гарри приоткрыл завесу тайны над рождественскими планами королевской семьи. Его приятель Алекс Рейнер объяснил, почему Гарри и Меган не будут в Сандрингеме вместе с остальными членами королевской семьи.
Традиционно члены королевской семьи собираются в поместье Сандрингем в Норфолке на Рождество. Однако ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские не примут участия в торжествах в этом году, несмотря на то, что в этом году они вернулись в Великобританию.
Ранее пара провела Рождество дома в Монтесито, в США. В августе они решили сменить Калифорнию на Котсуолдс, переехав с детьми Арчи и Лилибет в Оксфордшир.
Это подогрело слухи о том, что Гарри и Меган могут навестить остальных членов семьи в Сандрингеме на Рождество, но Алекс Рейнер, похоже, подтвердил, что этого не произойдет.
Он заявил Daily Mail, «их не исключили. Они занимаются своими делами. Таков был план с самого начала. Никакого пренебрежения или отказа в приглашении не было.
Принц Гарри собирается позвонить отцу, королю Чарльзу, в Рождество, что свидетельствует о том, что они ладят лучше, чем многие могут себе представить. «Гарри и Меган общаются с членами королевской семьи гораздо чаще, чем мы думаем. Их отношения намного крепче, чем считает общественность», — говорится в его заявлении прессе.
Алекс Рейнер — давний друг Гарри, он присоединился к походу принца к Северному полюсу вместе с ранеными ветеранами в 2011 году. Он также сказал, что очень рад видеть его снова в Великобритании.
Напомним, недавно герцог Сассекский снова приезжал с визитом в Украину, во Львов, где встретился с ранеными ветеранами и медиками, а также принял участие в 6-х национальных «Играх Непокоренных».