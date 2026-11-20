Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Близкий друг принца Гарри приоткрыл завесу тайны над рождественскими планами королевской семьи. Его приятель Алекс Рейнер объяснил, почему Гарри и Меган не будут в Сандрингеме вместе с остальными членами королевской семьи.

Традиционно члены королевской семьи собираются в поместье Сандрингем в Норфолке на Рождество. Однако ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские не примут участия в торжествах в этом году, несмотря на то, что в этом году они вернулись в Великобританию.

Реклама

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

Ранее пара провела Рождество дома в Монтесито, в США. В августе они решили сменить Калифорнию на Котсуолдс, переехав с детьми Арчи и Лилибет в Оксфордшир.

Реклама

Это подогрело слухи о том, что Гарри и Меган могут навестить остальных членов семьи в Сандрингеме на Рождество, но Алекс Рейнер, похоже, подтвердил, что этого не произойдет.

Он заявил Daily Mail, «их не исключили. Они занимаются своими делами. Таков был план с самого начала. Никакого пренебрежения или отказа в приглашении не было.

Принц Гарри собирается позвонить отцу, королю Чарльзу, в Рождество, что свидетельствует о том, что они ладят лучше, чем многие могут себе представить. «Гарри и Меган общаются с членами королевской семьи гораздо чаще, чем мы думаем. Их отношения намного крепче, чем считает общественность», — говорится в его заявлении прессе.

Меган и Гарри в Сандрингеме в 2017 году / © Associated Press

Алекс Рейнер — давний друг Гарри, он присоединился к походу принца к Северному полюсу вместе с ранеными ветеранами в 2011 году. Он также сказал, что очень рад видеть его снова в Великобритании.

Реклама

Напомним, недавно герцог Сассекский снова приезжал с визитом в Украину, во Львов, где встретился с ранеными ветеранами и медиками, а также принял участие в 6-х национальных «Играх Непокоренных».

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Новости партнеров