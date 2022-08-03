Никакой больше Европы: стало известно, где живет любовница Путина - Алина Кабаева

Любовница Путина – экс-гимнастка Алина Кабаева – уже давно находится под санкциями. Многие думали, что бывшая олимпийская чемпионка скрывается в Европе, а в Москве появляется изредка, но это не так.
Весной Кабаева появилась на фестивале художественной гимнастики "Алина", который прошел в московском спорткомплексе "ВТБ Арена".
А в начале лета Алина посетила тренировочные сборы в Сочи, организованные ее благотворительным фондом. Там же, в Сочи, спортсменка праздновала и свой день рождения, который, говорят, провела с Путиным.
О том, где же на самом деле живет госпожа Кабаева, в эфире Freedom рассказал сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Руслан Шаведдинов.
"Алина сидит в Москве. Единственное публичное мероприятие с Алиной после вторжения России в Украину – мероприятие ее спортивного фонда. Она на нем появилась. С детьми позанималась, посветила перстнем с бриллиантом на пальце и исчезла, – сказал Шаведдинов. Любовница Путина тоже понимает, что лететь в Швейцарию ей "не очень желательно".
В комментарии про Кабаеву господин Шаведдинов вспомнил и про роскошную яхту Путина, которая была арестована в Италии после введения санкций. Яхта "Шехерезада" названа в честь Алины, которую в ее лучшие спортивные годы так называли. Судно стоимостью 700 миллионов долларов арестовали в начале мая.
Напомним, ранее мы сделали для вас материал по остальным яхтам олигархов РФ, которые конфисковали.
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