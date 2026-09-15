Никакой прессы и фотосессий: инфанта София почти инкогнито отправилась на учебу в Париж

Инфанта София / © Getty Images

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Младшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции после посещения Гран-при Испании Формулы-1 со своим отцом и старшей сестрой на следующий день начала новый этап своей жизни в парижском кампусе Forward College, без официальной фотосессии и внимания со стороны прессы.

Всего через день после публичного выхода с семьей инфанта София начала второй курс обучения политологии и международным отношениям в парижском кампусе Forward College. Она сделала это без камер, без фотографий, опубликованных Королевским двором, и практически инкогнито.

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Инфанта София, король Филипп VI, принцесса Леонор / © Getty Images

19-летняя София прибыла во французскую столицу в воскресенье, как пишет vanitatis, после того, как в предыдущие дни были согласованы последние детали, касающиеся ее безопасности. Королевский двор также не планирует организовывать фотосессию по случаю ее прибытия в кампус. Ее первый курс там закончился год назад, и теперь цель состоит в том, чтобы она как можно более органично влилась в учебный процесс.

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Напомним, Париж — вторая остановка в уникальной программе обучения в Forward College, относительно молодом учебном заведении, чья программа предполагает ежегодное обучение в разных европейских столицах: Лиссабон — в первый раз, Париж — во второй, а Берлин — в третий.

Программа обучения, которую проходит София, разработана Лондонской школой экономики (LSE), а диплом выдается Лондонским университетом.

Инфанта София / © Getty Images

Занятия проводятся на английском языке, и колледж отдает приоритет небольшим группам. Программа сочетает в себе политологию и международные отношения.

Напомним, ее старшая сестра принцесса Леонор начала учебу по специальности «Политология» в кампусе Мадридского университета имени Карлоса III, и ее первый день в ВУЗе был запечатлен на камеры.

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Принцесса Леонор в университете / © Getty Images

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