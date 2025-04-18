Никакой размолвки: слухи о вражде принца Гарри и принцессы Евгении оказались преувеличенными

Принц Гарри и принцесса Евгения / © Associated Press

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Сообщалось, что герцог Сассекский прекратил всякое общение с кузиной после того, как узнал, что Евгения обедала с его заклятым врагом — Пирсом Морганом, о чем британский журналист поведал публично, сказав, что герцог «пришел в ярость» из-за случившегося.

Но некоторый инсайдер, который не называет свое имя, говорит, что связь принцессы Евгении и принца Гарри крепка, как и прежде и это все неправда.

Принц Гарри и принцесса Евгения / © Getty Images

Принцесса Йоркская была единственной королевской особой, которая появилась в скандальном сериале Гарри и Меган на Netflix, а также единственной, кто навещал их в их доме в Монтесито.

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В прошлом месяце Евгению заметили папарацци, обнимающейся с Пирсом Морганом, который на протяжении многих лет критикует Сассекских. На самом деле, сам Пирс утверждал, что Гарри был «совершенно в ярости», когда увидел фотографии его и принцессы, пишет The Mirror.

Но теперь так называемый инсайдер, близкий к Гарри, ответил на эти заявления, сказав, что в них нет правды, и что близкие отношения кузенов остаются нетронутыми.

Меган и Гарри / © Associated Press

Напомним, Гарри и Меган даже приобрели дом в Португалии, где Евгения и ее муж Джек живут по несколько месяцев в году.