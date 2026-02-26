Ники Хилтон в образе в стиле old money появилась на фэшн-ивенте в Милане

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон посетила показ коллекции осень-зима 2026-2027 бренда Max Mar, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Светская львица продемонстрировала на фэшн-ивенте образ в стиле old money. На ней было оранжево-коричневое пальто с большими накладными карманами, шелковый платок с принтом на шее и коричневые брюки-дудочки со стрелками.

Наряд Ники скомбинировала с черными кожаными туфлями на шпильках, черными кожаными перчатками и коричневой сумочкой.

Хилтон собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с розовым блеском, украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а к лацкану пальто прикрепила брошь-бантик.

Напомним, Ники Хилтон на показ бренда Burberry пришла в бежевом тренче и синих джинсах-клеш.