Ники Хилтон в образе в стиле old money появилась на фэшн-ивенте в Милане
Светская львица прибыла в Италию на Неделю моды.
Ники Хилтон посетила показ коллекции осень-зима 2026-2027 бренда Max Mar, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.
Светская львица продемонстрировала на фэшн-ивенте образ в стиле old money. На ней было оранжево-коричневое пальто с большими накладными карманами, шелковый платок с принтом на шее и коричневые брюки-дудочки со стрелками.
Наряд Ники скомбинировала с черными кожаными туфлями на шпильках, черными кожаными перчатками и коричневой сумочкой.
Хилтон собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с розовым блеском, украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а к лацкану пальто прикрепила брошь-бантик.
Напомним, Ники Хилтон на показ бренда Burberry пришла в бежевом тренче и синих джинсах-клеш.