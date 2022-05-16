"Никогда не говори никогда": Мелания Трамп рассказала о роли первой леди и обиде на Vogue

"Никогда не говори никогда": Мелания Трамп рассказала о роли первой леди и обиде на Vogue

Мелания рассказала Fox Nation, что у нее все хорошо и она не против повторно занять пост первой леди США.

Издание Daily Mail публикует выдержки из этого интервью.

На вопрос, верит ли она, что Белый дом может снова стать ее домом, Мелания ответила: "Никогда не говори никогда". Таким образом она дала понять, что готова ко второму сроку в качестве первой леди:

"Мне нравится Вашингтон, округ Колумбия. Я знаю, что он работает совершенно иначе, чем любой другой город. Быть первой леди Соединенных Штатов было для меня величайшей честью, и я думаю, что мы многого добились за четыре года правления Трампа", — сказала она.

Мелания также отметила, что ей нравится ее роль и ей нравится заботиться о Белом доме, и ее не напугали многочисленные критические замечания, с которыми она столкнулась, пока Трамп был у власти.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания сказала журналисту, что уже привыкла к критике и после отъезда из Вашингтона решила сосредоточиться на своей благотворительной работе с детьми.

Во время восьмиминутного интервью Мелания успела раскритиковать главного редактора Vogue Анну Винтур за то, что она поместила Джилл Байден на обложку своего журнала, но не сделала того же для нее, когда она была первой леди.

"Они предвзяты, у них есть симпатии и антипатии, и это так очевидно. И я думаю, что американцы и все это видят. Это было их решение, а у меня есть гораздо более важные дела, чем быть на обложке Vogue", — сказала Мелания.

Действительно, через пять месяцев после инаугурации Джо Байдена Джилл Байден появилась на обложке, а Камала Харрис снялась для обложки Vogue еще до того, как ее привели к присяге. На обложке журнала появлялась также Хиллари Клинтон в бытность первой леди, а Мишель Обама была на обложке трижды.

Стоит отметить, что Мелания однажды была на обложке Vogue, еще в феврале 2005-го в свадебном платье, когда она вышла замуж за Трампа.

Ей также предложили фотосессию для Vogue вскоре после прихода Трампа к власти, но она отказалась принять предложение после того, как журнал заявил, что не может гарантировать ей попадание на обложку, - рассказала ее бывшая помощница Стефани Уинстон-Волкофф.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Во времена администрации Обамы Мелания снялась обнаженной для обложки британского GQ, когда ее еще знали под девичьей фамилией Мелания Кнаусс.

То, что Меланию не приглашали в крупные глянцевые журналы, немало злило Дональда Трампа на протяжении всего его президентства.

Отсутствие Мелании на обложках воспринималось им как личное оскорбление, особенно учитывая то, что Мишель Обама снялась для обложек множества журналов, включая Glamour, Elle, O The Oprah Magazine и Essence.

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