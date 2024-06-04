Никогда не любила короля: дворецкий Эдуарда VIII рассказал о его браке с Уоллис Симпсон

В недавно обнаруженных мемуарах бывшего дворецкого герцога и герцогини Виндзорских, которые так и не были опубликованы, Уоллис Симпсон описывается отнюдь не как любящая жена. Алан Фишер, чьи мемуары уйдут с молотка на аукционе редких книг в Биштон-холле, 4 июня, назвал Уоллис "королевой диктатором", которая никогда не любила короля.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Getty Images

Идеальный дворецкий все видит, все слышит и ничего не говорит. Он жил этим определением до своей смерти в 2006 году. Но в конце 70-х он взялся за перо и записал воспоминания о шести годах службы герцогу и герцогине Виндзорским в их доме в Булонском лесу, во Франции.

С 1954 года Алан и его жена Норма, горничная герцогини Виндзорской, проживали на территории их коттеджа, пишет Daily Mail.

"Герцогиня научила меня всему, что я знаю, причем дважды. У нее был безупречный вкус, она была безупречна в том, как одевалась и жила. Я прекрасно осознавал, что живу частью истории. Это был большой восторг… они жили в масштабе, намного превосходившем королевскую семью", - писал Фишер. Однако он также называл герцогиню трудной и безжалостной. Он также считал, что она никогда не любила Эдварда. Король отрекся от британского престола в 1936 году, чтобы жениться на ней, что спровоцировало конституционный кризис.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Getty Images

"Он был влюблен в нее сто процентов времени. Она ни в коей мере не была в него влюблена. Многие из ее действий выражали это так жестоко. Конечно, у нее был фасад, который она поддерживала публично. Должно быть, в их жизни было много моментов, когда она смотрела на него и думала обо всем, что могло бы быть", - писал дворецкий.

Он также отметил, что Уоллис продолжала устраивать званые обеды, пока ее муж умирал. О герцоге он писал: "Поскольку он был членом королевской семьи, а я был британцем, я никогда не чувствовал раздражения... Его светлые золотистые волосы, его бирюзовые глаза — все, казалось, гармонировало с его разноцветными нарядами, а их было много. После двух лет работы лакеем в Париже герцог попросил меня быть его камердинером... Герцог мне очень понравился", - писал он.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Getty Images

Помимо герцога и герцогини Виндзорских Алан в течение 17 лет работал на Бинга Кросби, Ральфа Лорена и Роберта Лемана из Lehman Brothers и был дворецким у Чарльза и Дианы, принца и принцессы Уэльских.

Рукопись поступила на аукцион благодаря Джорджине Эдвардс и Дэвиду Саммерс для которых Алан и Норма Фишер были дядей и тетей.

"Мы унаследовали рукопись и памятные вещи после их кончины. Мы все выросли, слушая истории об их жизни на службе, и благодаря этой связи нам посчастливилось побывать во многих королевских дворцах и домах знаменитостей", - сказали они. "Мы полагаем, что Алан вел переговоры с американской телекомпанией о создании сериала на основе его мемуаров. К документам прилагается конверт от компании Kenigsberg, входящей в состав 20th Century Fox.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Getty Images

Кстати, Мадонна сняла фильм "МЫ. Верим в любовь", в котором рассказала историю любви между британским королем Эдвардом VIII и американкой Уоллис Симпсон.

Напомним, вчера мы вспоминали свадьбу герцога и герцогини Виндзорских, которая состоялась 3 июня 1937 года.

Читайте также: