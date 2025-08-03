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Никогда не носила это: в нарядах какого цвета не могла появляться на публике королева Елизавета II
Ее образы всегда тщательно подбирались под каждый светский выход монарха.
Недавно мы рассказывали, что королева Елизавета II отдавала предпочтение яркому гардеробу и этому была причина.
Говоря о публичных выходах покойного монарха, стоит напомнить, что ее наряды всегда соответствовали поводу ее выхода в свет и тщательно подбирались костюмерами. Но был один оттенок, в котором Ее Величество никогда не видели по весьма удивительной причине — это бежевый.
По словам Роберта Хардмана, королевского биографа, Елизавета II была «притягательно скромной», несмотря на то, что она была одной из самых известных женщин в мире. «Моя любимая фраза, которую она когда-либо говорила, была: „Я никогда не смогу носить бежевый, потому что никто не узнает, кто я“», — говорит Хардман, цитирует его слова express.co.uk.
Когда Елизавета II не исполняла свои служебные обязанности, она носила более нейтральные цвета, пытаясь сделать свой обычный строгий наряд более расслабленным и сдержанным. Обычно это было в ее повседневной жизни или на отдыхе в любимом шотландском замке Балморале.
Напомним, ранее мы рассказывали, наряд какого цвета никогда не наденет королева Камилла — супруга короля Чарльза III.