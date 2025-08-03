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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Никогда не носила это: в нарядах какого цвета не могла появляться на публике королева Елизавета II

Ее образы всегда тщательно подбирались под каждый светский выход монарха.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Associated Press

Недавно мы рассказывали, что королева Елизавета II отдавала предпочтение яркому гардеробу и этому была причина.

Говоря о публичных выходах покойного монарха, стоит напомнить, что ее наряды всегда соответствовали поводу ее выхода в свет и тщательно подбирались костюмерами. Но был один оттенок, в котором Ее Величество никогда не видели по весьма удивительной причине — это бежевый.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

По словам Роберта Хардмана, королевского биографа, Елизавета II была «притягательно скромной», несмотря на то, что она была одной из самых известных женщин в мире. «Моя любимая фраза, которую она когда-либо говорила, была: „Я никогда не смогу носить бежевый, потому что никто не узнает, кто я“», — говорит Хардман, цитирует его слова express.co.uk.

Когда Елизавета II не исполняла свои служебные обязанности, она носила более нейтральные цвета, пытаясь сделать свой обычный строгий наряд более расслабленным и сдержанным. Обычно это было в ее повседневной жизни или на отдыхе в любимом шотландском замке Балморале.

Королева Елизавета II на конной прогулке / © Getty Images

Королева Елизавета II на конной прогулке / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, наряд какого цвета никогда не наденет королева Камилла — супруга короля Чарльза III.

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

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