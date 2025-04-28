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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Никогда не пропускала его: что любила есть на завтрак королева Елизавета II

Покойная королева Елизавета II придерживалась здорового питания и не пропускала завтрак, так как считала его важным началом дня.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Getty Images

Покойная королева, согласно книге «Ужин в Букингемском дворце» — основанной на дневниках и личных воспоминаниях королевского слуги Чарльза Оливера, как сообщается, любила яйца на завтрак и была большой поклонницей коричневых яиц, которые, по ее мнению, были вкуснее.

Иногда завтрак Ее Величества состоял из хлопьев и тостов, а также чая и печенья, который часто подавали прямо в постель, пишет express.co.uk.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Бывшие королевские повара рассказывали, что Елизавета II также любила есть жареную камбалу на обед поверх подложки из вялого шпината или цуккини. Словом рацион ее питания был сбалансированным и разнообразным.

Напомним, король Чарльз, как сообщается, любит есть на завтрак яйца на лепешке. Хотя ранее ходили слухи о том, что монарх часто пропускает утренний прием пищи или же ест просто две сливы из своего сада.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images

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