"Никогда не видел ее настолько пьяной": сын королевы Камиллы возмущен, как его мать изображают в кино

Том Паркер-Боулз в своих публичных интервью пытается исправить несколько заблуждений о своей матери, королеве Камилле.

В интервью The Times, посвященном его новой книге "Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Чарльза III", автор опровергает тот факт, что его мать Камилла в молодости злоупотребляла алкоголем и курила, как это показано в таких шоу, как комедия "Виндзоры" .

Том Паркер Боулз с мамой королевой Камиллой / Фото: Getty Images

"О, вы знаете, что у нее репутация пьющей джин и курильщика?" — сказал он изданию, добавив: "Ни разу в жизни не выпила ни стакана джина. Не курит. Моя мать почти не пьет. Никогда не видел ее даже пьяной". Кстати, в сериале "Корона" героиню Камиллы также изобразили, как заядлую курильщицу.

Тому Паркеру-Боулзу было около двадцати лет в середине 1990-х, когда его родители Камилла и Эндрю Паркер-Боулз развелись, и его мать столкнулась с яростными нападками со стороны прессы, так как якобы из-за нее распался брак Чарльза и Дианы.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Том вспомнил этот период своей жизни, сказав:

"Особенно когда папарацци были в самом худшем состоянии, говорили всякое, пытались вызвать реакцию. Бегали и кричали, и вам просто хотелось их ударить. Но вы этого не сделали", - цитирует его слова журнал People. "Мы их считали, понимаете? Сколько папарацци прятались в саду, на общественной пешеходной дорожке... "О, сегодня их четверо". Я думаю, мы все отмахнулись от этого — особенно моя мать... Она крутая".

Королева Камилла и Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

"Cooking and the Crown" — девятая книга Паркера-Боулза. Том - ресторанный критик и кулинарный писатель, он писал о еде на протяжении 25 лет, но никогда ранее о королевской семье. Когда его мать стала королевой, кажется, пришло время.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

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