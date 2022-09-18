"Никогда не видел столь преданных людей своему делу": пес Патрон показал коллег-спасателей

Вчера, 17 сентября, в Украине отмечали День спасателя. По этому случаю известный пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram фотографии своей команды отважных спасателей и саперов из Черниговского ГСЧС. Он поздравил их с праздником и рассказал об их мужестве.

"Долго думал что сказать, ведь я часто рассказываю вам о смелости, отважности, храбрости, мужестве моей команды: Черниговских саперов и спасателей ГСЧС."

Фото: Instagram пса Патрона

Я никогда не видел столь преданных людей своему делу. И если бы злая колдунья обратилась к любому из моих ребят: "Отдай свою жизнь, а я сохраню жизнь трем гражданским", — они бы согласились. Вообще без колебаний. Они каждый день это делают, зная, что может "бахнуть". Но ни у кого даже не дернется глаз или мизинчик.

Когда я с ними — я как "в своей стихии". Если честно, более безопасного места, чем обтыканное минами поле, для меня нет. Я рядом с теми, кто меня спасет. А я спасу их", — написала собака.

Фото: Instagram пса Патрона

Еще Патрон вспомнил свой первый рабочий день.

"Я такой маленький еще, стою с Михаилом. А на здании надпись: "Предотвратить. Спасти. Помочь" (это лозунг ГСЧС). И выходят ребята, чтобы выезжать уже на работу. Один из них увидел меня, и говорит: "Ты хочешь быть спасателем"? ,- я кивал. "Тогда ты должен знать самое главное правило: человеческая жизнь — самая большая награда. Твоя работа не будет измеряться премиями или званиями, а только спасенными жизнями. Вот там наверху (показал в небо) есть специальный счетчик: сколько было спасено людей. И когда придет твое время — там уже будут знать: помог ли ты, сколько спас, и вовремя ли предотвратил. Есть рай и ад, а есть отдельное место для спасателей, там свои правила, и свое вознаграждение". И он надел свою куртку, и пошел дальше. А я запомнил это на всю жизнь, вот и вам передаю.

Фото: Instagram пса Патрона

Я еще не имел возможности познакомиться со всеми спасателями @dsns_ukraine, но уверен, что где бы вы ни были, какие бы звания не украшали вашу форму — вы всегда помните главное правило: о ценности каждой спасенной жизни.

С праздником, мои отважные коллеги. Пожалуйста, будьте всегда. Всем спасательный лизь", — рассказал пес.

Фото: Instagram пса Патрона

Напомним, недавно Патрон рассказал о собаке, которая ему понравилась в парке.

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