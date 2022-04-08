"Никому уже нас не одолеть": украинская поэтесса написала щемящее стихотворение о войне

"Никому уже нас не одолеть": украинская поэтесса написала щемящее стихотворение о войне

Наталья Городчук написала стихотворение о детях, потерявших родителей во время войны.

Украинская поэтесса Наталья Городчук опубликовала щемящее стихотворение об ужасной полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины.

"Это стихотворение я написала после ужасных событий, произошедших в Буче и Ирпене. Когда после освобождения этих городов от русских войск целый мир увидел ужасные последствия этого вторжения: сотни разрушенных жизней, семей, убитых детей.

Стихотворение посвящено детям, потерявшим родителей во время войны. Они вырастут и будут знать правду, и не допустят больше повторения этого ужаса", — сказала Наталья.

В произведении маленький мальчик говорит со своими родителями, погибшими от рук русских оккупантов. Это стихотворение невозможно читать без слез.

"-А можна я піду із вами?

-Не можна, залишся синочку.

Ти будеш моїми руками

Вбиратимеш тата сорочку.

Ти будеш любить Україну,

Майбутнє у неї вкладати.

Ось бачиш-навколо руїни,

Потрібно все відбудувати.

-Я хочу з тобою матусю,

Навіщо мені ця свобода?

Не думай, я геть не боюся,

Та просто тебе дуже шкода…

-Синочку рідненький, мій скарбе,

Ми з татом завжди із тобою.

Ти виростеш мужнім і гарним,

І зникне вся біль із журбою.

-Не зникне, матусю, ніколи!

Я візьму у руки меча!

Бо все стало пеклом, відколи

До нас увірвалась русня.

Я буду тебе захищати,

Країну, родину і дім!

Нікому вже нас не здолати,

Ми сильні господарі в нім!

Замовкла матуся навіки,

Застигли в повітрі слова.

І линуть кривавії ріки,

Сивіє його голова.

Всю мужність від мами і тата

малесенький син перебрав,

Для того щоб ворога вбити,

який і його убивав…"

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