"Никому уже нас не одолеть": украинская поэтесса написала щемящее стихотворение о войне

Наталья Городчук написала стихотворение о детях, потерявших родителей во время войны.
Украинская поэтесса Наталья Городчук опубликовала щемящее стихотворение об ужасной полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины.
"Это стихотворение я написала после ужасных событий, произошедших в Буче и Ирпене. Когда после освобождения этих городов от русских войск целый мир увидел ужасные последствия этого вторжения: сотни разрушенных жизней, семей, убитых детей.
Стихотворение посвящено детям, потерявшим родителей во время войны. Они вырастут и будут знать правду, и не допустят больше повторения этого ужаса", — сказала Наталья.
В произведении маленький мальчик говорит со своими родителями, погибшими от рук русских оккупантов. Это стихотворение невозможно читать без слез.
"-А можна я піду із вами?
-Не можна, залишся синочку.
Ти будеш моїми руками
Вбиратимеш тата сорочку.
Ти будеш любить Україну,
Майбутнє у неї вкладати.
Ось бачиш-навколо руїни,
Потрібно все відбудувати.
-Я хочу з тобою матусю,
Навіщо мені ця свобода?
Не думай, я геть не боюся,
Та просто тебе дуже шкода…
-Синочку рідненький, мій скарбе,
Ми з татом завжди із тобою.
Ти виростеш мужнім і гарним,
І зникне вся біль із журбою.
-Не зникне, матусю, ніколи!
Я візьму у руки меча!
Бо все стало пеклом, відколи
До нас увірвалась русня.
Я буду тебе захищати,
Країну, родину і дім!
Нікому вже нас не здолати,
Ми сильні господарі в нім!
Замовкла матуся навіки,
Застигли в повітрі слова.
І линуть кривавії ріки,
Сивіє його голова.
Всю мужність від мами і тата
малесенький син перебрав,
Для того щоб ворога вбити,
який і його убивав…"
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