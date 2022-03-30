Никто не спрячется в матрешку: владелец арестованной суперяхты Phi не числился в санкционных списках

Вчера в Британии была задержана яхта, принадлежащая российскому олигарху. Имена номинального и фактического владельца стали известны только сегодня.

Как сообщает Daily Mail, роскошная яхта Phi впервые была идентифицирована как потенциально принадлежащая России 13 марта, а уже 29 марта была взята на абордаж офицерами Национального агентства по борьбе с преступностью за несколько часов до того, как должна была покинуть Кэнэри-Уорф в восточной части Лондона.

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По данным газеты, 58-метровая яхта Phi стоимостью 50 миллионов долларов поражает роскошью и совершенством дизайна. Она построена на знаменитой голландской верфи Royal Huisman. В ней есть бассейн с пресной водой и "бесконечный" винный погреб на 300 бутылок, названный так потому, что отражение между двумя зеркалами дает эффект бесконечного коридора винных бутылок.

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Источник в правительстве сообщил: "Задержание яхты является результатом нескольких недель расследований, охватывающих весь мир. Это олигархический эквивалент русской матрешки, где каждый слой скрывает другой, а затем - еще один".

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Ранее выражение "открыть матрешку" прозвучало в выступлении Бориса Джонсона. Что имеют в виду британцы, когда говорят о том, что "откроют матрешку"? Россиянам не удастся спрятать от британских следователей сомнительные финансовые схемы и ни один настоящий владелец собственности не укроется за подставным лицом. Все связи будут установлены и все имущество будет арестовано.

Именно это, скорее всего, и произошло с владельцем роскошной яхты Phi. Владелец яхты оформил ее на компанию, зарегистрированную на карибских островах Сент-Китс и Невис, но ходила под мальтийским флагом, "чтобы намеренно скрыть свое происхождение". Кроме того, принадлежала яхта, согласно документам, российскому бизнесмену Сергею Георгиевичу Науменко, не фигурирующему ни в одном санкционном списке, но которого британский источник называет "мелкой сошкой" и "номинальным владельцем". Следователи задались вопросом, как богатство "мелкого дельца" бизнесмена Науменко, который, как считается, работает в сфере недвижимости, соответствовало стоимости построенной на заказ суперяхты. Таким образом, судно было конфисковано из-за опасений, что богатого олигарха на самом деле "прикрывает мнимый владелец".

На самом деле суперяхта принадлежит основателю оператора связи в Уральском федеральном округе "Мотив" (юрлицо ООО "Екатеринбург-2000") Виталию Кочеткову, утверждает газета Financial Times со ссылкой на документы. Он является близким к Путину олигархом.

Это первая яхта, которую задержали в британских водах из-за санкций.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что этот шаг "превратил символ российской власти и богатства в четкое и строгое предупреждение Путину и его приспешникам".

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