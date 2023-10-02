Никуда он не сбежал: папарацци сделали редкое фото инфанты Елены с отцом экс-королем

Еще в 2020 году после громкого скандала связанного с коррупцией ходили слухи, что отец короля Филиппа VI – Хуан Карлос I – уехал в Доминиканскую республику.

Все эти годы он не появлялся на публике и не присутствовал на официальных семейных мероприятиях в отличие от его супруги королевы Софии.

Но на днях папарацци удалось сделать снимки экс-короля с его дочерью – инфантой Еленой. Их запечатлели, когда они возвращались в порт после ужина в открытом море в Санхенхо на Галисии.

Инфанта Елена и король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

Инфанта была в коралловом жакете и синей шляпе, а на шее у нее был светлый платок. Елена была в темных брюках и обута в серые кроссовки. Судя по фото, 85-летний бывший король, сейчас не в лучшей форме, возможно, ему не здоровиться, так как дочь ведет его под руку.

Напомним, о том, в какой скандал попал отец короля Филиппа VI мы рассказывали ранее.

Королева Летиция, король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

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