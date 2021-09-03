Но он не дожил: стало известно, какой сюрприз готовили к 100-летнему юбилею принца Филиппа

Но он не дожил: стало известно, какой сюрприз готовили к 100-летнему юбилею принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II – принц Филипп, ушел из жизни в апреле 2021 года. Но память о нем живет в сердцах многих британцев и людей по всему миру.

Чтобы отдать дань уважения герцогу Эдинбургскому, который сделал успешную карьеру в Королевском морском флоте, его именем будет названа шлюпка.

Принцу Филиппу рассказали о планах RNLI перед его смертью , которые должны были быть обнародованы по случаю его столетнего юбилея в июне 2021 года и, как сообщается, он был "доволен" этим решением, пишет Hello! К сожалению, герцог умер за два месяца до своего юбилея.

Принц Филипп / Associated Press

Генеральный директор Марк Дауи сказал: "Это большая честь не только для спасательной станции Wells Lifeboat Station, но и для RNLI в целом. Мы надеялись отметить долгую службу герцога Эдинбургского и поддержку морского сектора, назвав в его честь спасательную шлюпку. Мы слышали, что герцог был рад узнать о планах назвать в его честь спасательную шлюпку и что она будет обслуживать общину, расположенную близко к Сандрингему. К большому сожалению, герцог скончался до того, как Его Королевское Высочество смог увидеть эту шлюпку. Но мы рады отдать дань уважения его наследию сегодня таким образом", - говорится в заявлении.

Принц Филипп / Associated Press

Крис Харди, менеджер по эксплуатации спасательных шлюпок Wells Lifeboat, сказал: "Wells Lifeboat Station безмерно гордится тем, что имеет новую спасательную шлюпку класса Shannon, названную "Герцог Эдинбургский". Мы не сомневаемся, что наша новая спасательная шлюпка продолжит жизненно важную работу по спасению жизней на море, которой, как мы знаем, Его Королевское Высочество был так увлечен на протяжении всей своей жизни".

Объявление было сделано к 71-й годовщине того дня, когда Филипп возглавил HMS Magpie в 1950 году.

Читайте также: Стало известно, кому принц Филипп завещал 30 миллионов фунтов стерлингов

Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку