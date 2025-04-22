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Норвежская королева Соня была экстренно госпитализирована: дворец сделал заявление
У норвежской королевы Сони снова появились проблемы со здоровьем.
Королевская семья отдыхала в королевском шале в Сиккильсдалене, откуда королеву Соню доставили на вертолете в больницу. Как сообщает королевский дворец Соня была госпитализирована с жалобами на одышку на Пасху.
«Ее Величество королева была госпитализирована в Национальный госпиталь для обследования в связи с одышкой», — говорится в официальном сообщении королевского двора.
Для транспортировки Сони до госпиталя был применен вертолет.
Напомним, в январе этого года королеве Соне установили кардиостимулятор из-за проблем с нерегулярным сердцебиением. Тогда дворец сообщил, что операция прошла успешно. Королева вернулась к исполнению своих обязанностей.
Более никаких новостей о состоянии здоровья супруги короля Харальда V не сообщается.
Отметим, в королевской семье Норвегии есть еще одна особа, у которой есть хроническое заболевание легких. Недавно мы подробнее рассказывали о проблеме кронпринцессы Метте-Марит.