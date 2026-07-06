Норвежская королевская семья болела за национальную сборную на Чемпионате мира и показала эффектны кадры

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра и / © Getty Images

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А у норвежской королевской семьи двойная радость: кронпринцесса Метте-Марит вернулась домой после пребывания в больнице, как раз вовремя, чтобы отпраздновать эту беспрецедентную победу своей страны на Чемпионате мира вместе со своим мужем, наследным принцем Хоконом.

Кронпринц Хокон и кррнпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

Кронпринц Хокон и кррнпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

На снимках, опубликованных королевским дворцом видно, что Метте-Марит уже дома, но и на то, что она выглядит очень хорошо и больше не использует кислородный аппарат, к которому она прибегала в течение нескольких месяцев до пересадки легких. Спокойный снимок рядом с принцем Хоконом, показывающий два разных уголка дворца, на шее у нее шарф национальной сборной.

«Вчерашний вечер стал историческим!

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Вся семья с восторгом следила за происходящим! Король и королева, наследный принц и принцесса из дворца, а также принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус на стадионе в США.

Поздравляем национальную сборную, тренерский штаб и Норвегию с этим фантастическим достижением!», — написали в подписи и поделились целой серией фотографий и видео, показав, как болели за команду всей страной.

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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