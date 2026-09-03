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Дата публикации
Категория
Общество
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Норвежская королевская семья поделилась трогательным фото принцессы Астрид у гроба короля Харальда V

Норвежский королевский дом опубликовал три трогательные фотографии принцессы Астрид, в одиночестве дежурящей у гроба своего брата, короля Харальда V.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Астрид

Принцесса Астрид

На них единственная оставшаяся в живых сестра короля Харальда V запечатлена сидящей в инвалидном кресле перед гробом монарха, покрытым королевским штандартом и окруженным регалиями короны, в тихий и достойный момент траура.

После более чем шести месяцев госпитализации из-за различных осложнений, вызванных пневмонией, и выписки в августе прошлого года, Астрид посетила больницу Риксхоспиталет исключительно в частном порядке, чтобы попрощаться со своим братом в последние часы его жизни.

(листайте фото вправо)

С этого момента тетя нового короля Хокона VIII не появлялась на публике и не участвовала в парламентских церемониях. Однако ее присутствие у гроба Харальда V подтверждает ее твердое намерение оплакивать останки короля в частном порядке до государственных похорон в соборе 9 сентября.

Эти трогательные снимки подчеркивают ключевую роль, которую принцесса Астрид исторически играла в династии Глюксбургов. После безвременной смерти ее матери, кронпринцессы Марты, в 1954 году, Астрид три года исполняла обязанности неофициальной первой леди королевства до женитьбы своего брата, став важной институциональной и эмоциональной опорой как для своего отца, короля Улафа V, так и для самого Харальда V на протяжении всего его правления.

Королева Соня и король Харальд V

Королева Соня и король Харальд V

Пока что не известно, сможет ли принцесса Астрид присутствовать на государственных похоронах в Осло в следующую среду из-за слабого здоровья.

 

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