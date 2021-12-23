Норвежская королевская семья презентовала рождественскую открытку

Норвежская королевская семья представила свою рождественскую открытку.

Фотография была сделана в королевском поместье Бюгде. На фото запечатлен король Норвегии Харальд I, его супруга королева Соня, старший сын и наследник кронпринц Хокон с супругой кронпринцессой Метте-Марит и их детьми – принцессой Ингрид и принцем Сверре Магнусом.

В подписи сообщается: "Король и королева проведут Рождество в королевской усадьбе Бюгде. Сочельник будет отмечен вместе с семьей наследного принца в Скаугуме".

Напомним, ранее мы показывали вам рождественские открытки испанских монархов, британских, а также бельгийских. Европейские королевские дома готовятся к Рождеству, которое они празднуют 25 декабря.

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