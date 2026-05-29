Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Их визит был отмечен беспокойством, но они совершили его, несмотря на проблемы со здоровьем самой кронпринцессы.

88-летняя королева Соня была госпитализирована из-за фибрилляции и сердечной недостаточности, согласно официальному заявлению дворца. Она останется в больнице на несколько дней для наблюдения и проведения дальнейших медицинских обследований, чтобы убедиться, что ее состояние находится под контролем и не ухудшится.

Госпитализация произошла всего через несколько дней после ее последних публичных выступлений, включая празднование Национального дня Норвегии 17 мая. Но, прогрессирование ее сердечного заболевания в конечном итоге потребовало ее перевода в больницу в Осло. Это также произошло сразу после того, как во вторник наследный принц сообщил нескольким СМИ страны о состоянии здоровья своей жены — принцессы Метте-Марит.

Супруги прибыли в медицинский центр рано утром в четверг, после первой ночи королевы Сони в больнице. Они приехали на своем личном автомобиле, полностью оборудованном электромобиле BMW, за рулем которого находился наследный принц Хокон. Фото опубликовало издание vanitatis.

Кронпринцесса Метте-Марит на этот раз была замечена без кислородного аппарата, который она использует уже несколько недель из- за легочного фиброза, диагностированного в 2018 году и в последнее время обострившегося. Недавно ее муж принц Хокон лично сообщил о состоянии ее здоровья в прошлый вторник во время официального мероприятия:

«К сожалению, в последнее время ее состояние значительно ухудшилось. Она серьезно больна», — сказал принц СМИ, признавшись, как сильно он обеспокоен.

Не исключено, что кронпринцессе проведут трансплантацию легких в будущем, как уже несколько месяцев назад сообщал Королевский двор.

