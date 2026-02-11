Норвежская кронпринцесса Метте-Марит получила новый удар

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

На прошлой неделе она официально извинилась перед королем Харальдом V и королевой Соней и выразила «глубочайшее сожаление» после того, как ее имя неоднократно упоминалось в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США.

Норвежский совет по психическому здоровью, покровительницей которого является Метте-Марит, объявил о приостановке сотрудничества с принцессой до дальнейшего уведомления. Генеральный секретарь Тове Гундерсен сообщила телеканалу NRK, что в этом году они не планируют никаких «мероприятий или сотрудничества» с Метте-Марит, сославшись на заявление дворца о том, что она находится в «сложной ситуации» и ей нужно время, чтобы «прийти в себя».

«Мы считаем разумным, что она должна получить эту поддержку в этой критической и серьезной ситуации», — сказал Гундерсен. Пока не уточнено, возобновится ли патронаж в следующем году. Вскоре после публикации новых документов Метте-Марит была быстро лишена статуса покровительницы Фонда «Секс и общество», и эти разоблачения начали негативно сказываться на ее репутации.

Также вчера впервые публично прокомментировала отношения с покойным педофилом шведская принцесса София.