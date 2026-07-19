Норвежская кронпринцесса обратилась к подданым после пересадки легких: что она сказала

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

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Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит выписана из больницы после пересадки легких, сообщила во вторник пресс-служба дворца. Ее состояние "настолько хорошее, насколько это возможно", - сказал ее лечащий врач, и за ее реабилитацией будут внимательно следить в течение следующих шести месяцев.

Ожидается, что в период реабилитации она не будет участвовать в официальных мероприятиях. Ее муж, наследный принц Хокон, продолжит выполнять официальные обязанности в этот период, но внесет некоторые коррективы, чтобы проводить время с супругой.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

«Состояние наследной принцессы настолько хорошее, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах», — говорит Аре Хольм, заведующий отделением респираторной медицины в университетской больнице Осло Риксхоспиталет. В течение следующих шести месяцев наследная принцесса будет проходить физическую реабилитацию и находиться под пристальным наблюдением на предмет возможных осложнений, включая отторжение и инфекции.

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Напомним, в 2018 году у принцессы Метте-Марит была диагностирована редкая форма легочного фиброза, вызывающая затруднения дыхания, а в прошлом месяце было объявлено, что ей необходима пересадка легких, поскольку ее состояние ухудшилось. Ее внесли в список ожидания на трансплантацию, и через две недели ей сделали операцию.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Кронпринцесса опубликовала заявление, в котором выразила благодарность донорам органов, а также поблагодарила свою семью и друзей за поддержку в этот трудный период, пишет express.co.

«Я глубоко благодарна. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить всех, кто принимает решение стать донором органов. Благодаря донорству органов мне был подарен дар жизни. Мне не хватает слов, чтобы выразить, насколько я глубока благодарна и смиренна перед этим».

«Я также хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении этого долгого пути: мою семью, врачей, хирургов, медсестер, физиотерапевтов и других медицинских работников, а также всех тех, кто ежедневно вносит неоценимый вклад в норвежскую систему здравоохранения».

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«Я хотела бы передать особый привет моим друзьям, живущим с фиброзом. Вы были необыкновенными в один из самых сложных периодов моей жизни. Жизнь с фиброзом — это не для слабонервных, и ни дня не проходит без того, чтобы я не думала о том, какие вы сильные».

«Я глубоко признательна за заботу и внимание, которые мне оказали многие люди по всей Норвегии во время моей болезни. Это придало мне сил, когда они были мне больше всего нужны. Большое вам спасибо».

Первое фото Метте-Марит после пересадки легких, они с мужем смотрят Чемпионат мира по футболу / © Instagram норвежской королевской семьи

Ее муж добавил: «Мы очень рады, что кронпринцесса вернулась домой из больницы. Мы все очень рады, что начальный этап прошел так хорошо. Мы также чрезвычайно впечатлены университетской больницей Осло».

«Хотя мы знаем, что впереди нас ждет длительный период восстановления и что могут возникнуть осложнения, очень приятно осознавать, что мы достигли этого этапа», — заявил Его Королевское Высочество наследный принц Хокон.

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