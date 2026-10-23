ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
843
Время на прочтение
1 мин

Норвежская наследница Ингрид Александра появилась на приеме в роскошной фамильной тиаре

Король Хокон VIII принял представителей Стортинга и правительства на торжественном ужине в Королевском дворце.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева Соня

Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева Соня

На ужине также присутствовали его дочь - кронпринцесса Ингрид Александра и мать - королева Соня.

Для принцессы Ингрид Александры это был не первый гала-ужин, но первый, на котором она присутствовала в качестве наследницы престола. Дочь Хокона решила сменить свою обычную тиару на ту, которая имеет большое семейное значение, — аметистовую тиару. Она дополнила ее асимметричным фиолетовым платьем, сочетающимся с драгоценными камнями, украшающими головной убор. На принцессе также были высокие белые перчатки, несколько колец, серьги-висюльки и клатч в руках.

Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева Соня

Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева Соня

Это был первый торжественный прием после смерти короля Харальда V.

(листайте фото вправо)

Кроме того, было заметно отсутствие королевы Метте-Марит из-за проблем со здоровьем. Ранее королевский Дом Норвегии сообщил, что график королевы-консорта свободен до лета 2027 года, так как она продолжает проходить реабилитацию после перенесенной пересадки легких.

Королева Соня

Королева Соня

Кронпринцесса Ингрид Александра

Кронпринцесса Ингрид Александра

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie