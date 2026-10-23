Норвежская наследница Ингрид Александра появилась на приеме в роскошной фамильной тиаре

Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева Соня

Реклама

На ужине также присутствовали его дочь - кронпринцесса Ингрид Александра и мать - королева Соня.

Для принцессы Ингрид Александры это был не первый гала-ужин, но первый, на котором она присутствовала в качестве наследницы престола. Дочь Хокона решила сменить свою обычную тиару на ту, которая имеет большое семейное значение, — аметистовую тиару. Она дополнила ее асимметричным фиолетовым платьем, сочетающимся с драгоценными камнями, украшающими головной убор. На принцессе также были высокие белые перчатки, несколько колец, серьги-висюльки и клатч в руках.

Реклама

Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева Соня

Это был первый торжественный прием после смерти короля Харальда V.

Реклама

(листайте фото вправо)

Кроме того, было заметно отсутствие королевы Метте-Марит из-за проблем со здоровьем. Ранее королевский Дом Норвегии сообщил, что график королевы-консорта свободен до лета 2027 года, так как она продолжает проходить реабилитацию после перенесенной пересадки легких.

Королева Соня

Кронпринцесса Ингрид Александра

Новости партнеров