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Норвежская наследница Ингрид Александра появилась на приеме в роскошной фамильной тиаре
Король Хокон VIII принял представителей Стортинга и правительства на торжественном ужине в Королевском дворце.
На ужине также присутствовали его дочь - кронпринцесса Ингрид Александра и мать - королева Соня.
Для принцессы Ингрид Александры это был не первый гала-ужин, но первый, на котором она присутствовала в качестве наследницы престола. Дочь Хокона решила сменить свою обычную тиару на ту, которая имеет большое семейное значение, — аметистовую тиару. Она дополнила ее асимметричным фиолетовым платьем, сочетающимся с драгоценными камнями, украшающими головной убор. На принцессе также были высокие белые перчатки, несколько колец, серьги-висюльки и клатч в руках.
Это был первый торжественный прием после смерти короля Харальда V.
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Кроме того, было заметно отсутствие королевы Метте-Марит из-за проблем со здоровьем. Ранее королевский Дом Норвегии сообщил, что график королевы-консорта свободен до лета 2027 года, так как она продолжает проходить реабилитацию после перенесенной пересадки легких.