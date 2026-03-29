Норвежская принцесса была госпитализирована в клинику: что известно

Принцесса Астрид / © Getty Images

Как сообщает норвежская газета Se og Hør, 94-летняя принцесса Астрид была госпитализирована в Осло после продолжительной болезни. Пока никаких конкретных подробностей о ее состоянии или точной причине госпитализации не сообщается. Официального заявления от королевского дома Норвегии, который, как обычно, проявляет осмотрительность в подобных ситуациях, также не поступало.

Известно, что король Харальд V и королева Соня посетили принцессу Астрид в больнице после ее госпитализации. Этот жест отражает обеспокоенность внутри семьи.

Принцесса Астрид / © Getty Images

Как мы уже упоминали, принцесса Астрид должна была присутствовать на торжественном ужине в Королевском дворце 24 марта, организованным для короля Бельгии Филиппа и его жены королевы Матильды. Но, в итоге она не смогла присутствовать. Королевский дворец объяснил ее отсутствие болезнью, не предоставив дополнительных подробностей.

Напомним, относительно недавно был госпитализирован и сам король Харальд V, это произошло во время его отпуска на Тенерифе. Причиной его госпитализации стала инфекция, но в больнице монарх провел всего несколько дней и вскоре был выписан.

Король Харальд V и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

В норвежской королевской семье сейчас все внимание сосредоточено на кронпринцессе Метте-Марит. Ее здоровье ухудшается из-за хронического фиброза легких и, предполагается, что принцессе нужна будет пересадка легких.