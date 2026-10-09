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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Норвежская принцесса и ее муж-шаман подали в суд на своих бывших друзей

Принцесса Марта Луиза Норвежская и шаман Дурек Верретт требуют от членов семьи и бывших деловых партнеров компенсацию в размере 80 миллионов долларов, обвиняя их в клевете и нарушении соглашений о неразглашении конфиденциальной информации.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Марта Луиза и Дурек Верретт

Марта Луиза и Дурек Верретт / © Getty Images

Супруги подали в суд на 14 человек, включая сводную сестру Верретта и его бывших деловых партнеров, за якобы причиненный им ущерб репутации в течение последних нескольких лет.

В юридических документах, полученных изданием People, норвежская принцесса и ее муж заявляют, что требуют возмещения ущерба в размере 80 миллионов долларов, обвиняя друг друга в клевете и нарушении соглашений о конфиденциальности.

Марта Луиза и Дурек Верретт / © Getty Images

Марта Луиза и Дурек Верретт / © Getty Images

 «Этот иск возник в результате преднамеренного предательства доверия. Бывшие близкие партнеры, доверенные деловые партнеры, член семьи и другие лица, личности которых пока не установлены, воспользовались ранее предоставленным им частным доступом и превратили его в оружие, трансформировав конфиденциальную переписку, спорные обвинения и якобы полученную инсайдерскую информацию в скоординированную серию разрушительных публичных атак против истцов Верретта, его жены принцессы Марты Луизы и продюсерской компании Верретта Ohana».

Супруги утверждают, что вредоносные действия ответчиков «начались много лет назад и продолжались и усиливались в течение 2025 и 2026 годов».

В жалобе указываются физические и психические испытания, которые Марта Луиза и Верретт пережили за последние несколько месяцев. 26 августа Верретт объявил о пересадке почки, спустя год после того, как сообщил о необходимости диализа несколько раз в неделю.

Марта Луиза и Дурек Верретт / © Getty Images

Марта Луиза и Дурек Верретт / © Getty Images

Несколько дней спустя супруги оплакивали смерть отца Марты Луизы, короля Норвегии Харальда, который скончался в той же больнице Осло, где Верретту делали операцию. Они остались в Норвегии, чтобы присутствовать на похоронах 9 сентября, прежде чем 14 сентября в Калифорнии был подан иск.

Первое слушание по делу о клевете состоится в Лос-Анджелесе в декабре.

Напомним, принцесса Марта Луиза ранее была замужем за покойным писателем Ари Беном, у пары было три дочери: 23-летняя Мод Анжелика Бен, 21-летняя Леа Исадора Бен и 17-летняя Эмма Таллула Бен. Брак с Дуреком Верреттом стал вторым для Марты Луизы.

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