Норвежская принцесса Ингрид Александра "сходит с ума" из-за семейного кризиса

Принцесса Игрид Александра / © Getty Images

Недавно она уехала в Сидней, где учится в университете, но события на ее родине, связанные с арестом ее старшего брата Мариуса Хойби, а также подробностями личного общения ее матери Метте-Марит с покойным педофилом Джеффри Эпштейном, всерьез волнуют юную принцессу.

Ингрид Александра ведет личный аккаунт в Instagram, где, у нее около 800 подписчиков. И на днях девушка опубликовала там, как пишет vanitatis со ссылкой на норвежские издания, личный пост, в котором сказала, что «просто сходит с ума».

Кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

«Речь идет не только о Мариусе, маме, папе или Магнусе. Это личные нападки, которые могут быть направлены против кого угодно, но часто они затрагивают нас. Я решила опубликовать это здесь, потому что схожу с ума. Когда же этому придет конец?», — написала принцесса, надеясь, что ее пост не окажется за пределами ее личного блога.

До сих пор Ингрид Александра вела себя на публике сдержанно, следуя примеру своих родителей и бабушки с дедушкой. Прошлой осенью она сказала телеканалу NRK: «Конечно, это тяжело. И для меня, и для мамы и папы, и для всех, кого затронул этот случай», уточнив, однако, что не желает «вдаваться в подробности».

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Тем временем норвежский дворец выпустил очередное заявление о связи кронпринцессы Метте-Марит с Эпштейном.