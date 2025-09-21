Норвежская принцесса не сможет исполнять рабочие обязанности целый месяц: королевский дворец назвал причину

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Норвежский дворец подтвердил, что кронпринцесса Метте-Марит не будет исполнять свои обязанности в течении месяца, так как проходит курс «легочной реабилитации» в связи с продолжающейся борьбой с легочным фиброзом.

«Ее Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит будет проходить месячный курс легочной реабилитации в Норвегии с начала октября. В связи с этим кронпринцесса не будет выполнять официальные поручения в октябре, но предусмотрены некоторые исключения, например, ужин для представителей Стортинга в Королевском дворце 23 октября. Кронпринцесса планирует вернуться к исполнению своих официальных обязанностей в ноябре», — говорится в заявлении дворца.

Кронпринцесса Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон / © Getty Images

Напомним, с 2018 года норвежская королевская особа страдает от легочного фиброза — хронического заболевания легких, при котором повреждается легочная ткань.

Ее болезнь прогрессировала с момента первоначального диагноза. В заявлении дворца говорилось:

«У наследной принцессы наблюдаются ежедневные симптомы и недомогания, которые влияют на ее способность выполнять свои обязанности. Кронпринцессе требуется больше отдыха, и ее распорядок дня меняется быстрее, чем раньше. Это означает, что изменения в ее официальном графике могут происходить чаще и в более короткие сроки, чем мы привыкли». Однако в заявлении также говорится, что у королевской особы по-прежнему есть «сильное желание продолжать работать».