Общество
137
1 мин

Норвежская принцесса впервые сделала заявление о своей неизлечимой болезни

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит впервые за несколько лет публично заговорила о своем диагнозе.

Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Недавно норвежский королевский дворец заявил, что 52-летняя Метте-Марит на месяц в октябре отстранится от королевских обязанностей, поскольку проходит курс реабилитации после продолжающейся борьбы с легочным фиброзом.

Теперь же кронпринцесса впервые публично рассказала о своем решении очистить свой календарь официальных обязательств на октябрь.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Выступая перед прессой в Норвежском народном музее Метте-Марит сказала: «Мне следовало сделать это давно, но сейчас самое время. Поэтому я сделаю это. Потому что мне нужно немного больше помощи, чем раньше, чтобы справляться с повседневной жизнью с легочным фиброзом», — заявила она.

Напомним, ранее дворец сообщал, что кронпринцесса не будет исполнять официальные обязанности в октябре, но запланированы некоторые исключения, например, ужин для представителей Стортинга в Королевском дворце 23 октября.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Диагноз легочный фиброз был поставлен Метте-Марит в октябре 2018 года. Это заболевание легких, при котором легочная ткань покрывается рубцами, что затрудняет нормальное функционирование этого важного для жизни органа. Врач специально для Леди.ТСН объяснил, что такое легочный фиброз, почему он возникает и, как его распознать.

