Норвежская принцесса выступила с заявлением по поводу "неловкой" дружбы с Эпштейном

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Кронпринцессе Метте-Марит, которая переживает непростой период из-за возможной трансплантации легких, а также суда над ее старшим сыном Мариусом Хойби, который состоится 3 февраля, прокомментировала свою «неловкую» дружбу с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, скончавшимся в 2019 году.

В пятницу были рассекречены новые документы из дела Эпштейна, некоторые из которых документируют дружбу Метте-Марит с преступником. Были опубликованы сообщения, в которых они обсуждали ее семейную жизнь, ее встречу с ним в его доме во Флориде и попытки Джеффри «поискать жену», пишет Hello!.

Кронпринцесса Метте-Марит с мужем кронпринцем Хоконом / © Associated Press

В интервью норвежской телекомпании NRK Метте-Марит выразила сожаление по поводу того, что не изучила его биографию и не «поняла», кем он был на самом деле.

«Джеффри Эпштейн несет ответственность за свои действия. Я должна взять на себя ответственность за то, что не проверила биографию Эпштейна должным образом и не поняла достаточно быстро, каким человеком он был», — говорится в заявлении, предоставленном телеканалу. «Я глубоко сожалею об этом, и это ответственность, которую я должна взять на себя. Я проявила недальновидность и сожалею, что когда-либо контактировала с Эпштейном. Это просто позор».

Впервые о связях королевской особы с опальным финансистом заговорили в 2019 году, после его смерти в тюремной камере.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

В заявлении, опубликованном тогда, она сказала: «Я бы никогда не имела ничего общего с Эпштейном, если бы знала о серьезности его преступных действий. Мне следовало изучить прошлое Эпштейна, и я сожалею, что этого не сделала».

Также ранее шведский королевский дворец опубликовал заявление, поддержав принцессу Софию, которая была знакома с опальным финансистом и встречалась с ним несколько раз, когда работала моделью в Нью-Йорке.