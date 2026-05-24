Норвежский королевский дворец сообщил о проблемах со здоровьем у королевы Сони
88-летняя королева Норвегии Соня в последний момент отказалась от участия в официальных мероприятиях из-за проблем со здоровьем.
Стало известно по какой причине Ее Величество отказалась от официального обеда с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Королевском дворце Осло ранее на этой неделе.
Соня была вынуждена в последний момент отказаться от участия в официальном мероприятии из-за непредвиденных обстоятельств. Это произошло всего через несколько дней после того, как она присоединилась к остальным членам королевской семьи на праздновании Национального дня Норвегии.
Позже дворец подтвердил, что причиной стала мерцательная аритмия, но также известно, что это не повлияет на ее будущие мероприятия, пишет dagbladet.no.
Следующее запланированное мероприятие королевы Сони — поездка в Вестланд с королем Харальдом V в период с 26 по 28 мая. Дворец пока не подтвердил, состоится ли эта поездка.
Напомним, ранее мы сообщали, что здоровье невестки королевы - кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось и она появилась на праздновании Национального дня с кислородным прибором на лице.