ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Норвежский королевский дворец сообщил о проблемах со здоровьем у королевы Сони

88-летняя королева Норвегии Соня в последний момент отказалась от участия в официальных мероприятиях из-за проблем со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Соня

Королева Соня / © Associated Press

Стало известно по какой причине Ее Величество отказалась от официального обеда с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Королевском дворце Осло ранее на этой неделе.

Соня была вынуждена в последний момент отказаться от участия в официальном мероприятии из-за непредвиденных обстоятельств. Это произошло всего через несколько дней после того, как она присоединилась к остальным членам королевской семьи на праздновании Национального дня Норвегии.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Позже дворец подтвердил, что причиной стала мерцательная аритмия, но также известно, что это не повлияет на ее будущие мероприятия, пишет dagbladet.no.

Следующее запланированное мероприятие королевы Сони — поездка в Вестланд с королем Харальдом V в период с 26 по 28 мая. Дворец пока не подтвердил, состоится ли эта поездка.

Напомним, ранее мы сообщали, что здоровье невестки королевы - кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось и она появилась на праздновании Национального дня с кислородным прибором на лице.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie