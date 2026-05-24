Норвежский королевский дворец сообщил о проблемах со здоровьем у королевы Сони

Королева Соня / © Associated Press

Реклама

Стало известно по какой причине Ее Величество отказалась от официального обеда с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Королевском дворце Осло ранее на этой неделе.

Соня была вынуждена в последний момент отказаться от участия в официальном мероприятии из-за непредвиденных обстоятельств. Это произошло всего через несколько дней после того, как она присоединилась к остальным членам королевской семьи на праздновании Национального дня Норвегии.

Королева Соня / © Getty Images

Позже дворец подтвердил, что причиной стала мерцательная аритмия, но также известно, что это не повлияет на ее будущие мероприятия, пишет dagbladet.no.

Реклама

Следующее запланированное мероприятие королевы Сони — поездка в Вестланд с королем Харальдом V в период с 26 по 28 мая. Дворец пока не подтвердил, состоится ли эта поездка.

Напомним, ранее мы сообщали, что здоровье невестки королевы - кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось и она появилась на праздновании Национального дня с кислородным прибором на лице.

Новости партнеров