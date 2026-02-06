Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Реклама

Супруга будущего короля — кронпринца Хокона — столкнулась с очередной проблемой после того, как стали известны подробности ее связи с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

Кронпринцесса Метте-Марит уже выступила с заявлением, сказав, что сожалеет о дружбе с финансистом и сексуальным преступником, но норвежский народ возмущен ситуацией. Дворец принял решение также публично обратиться к подданным.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

«Мы понимаем сильную реакцию людей на события последних дней. Кронпринцесса решительно дистанцируется от преступных действий Эпштейна. Она очень сожалеет, что не поняла достаточно рано, каким человеком он был.

Реклама

Кронпринцесса хочет рассказать о произошедшем и объяснить более подробно свою позицию. Сейчас она не может этого сделать. Кронпринцесса находится в очень сложной ситуации. Она надеется на понимание, что ей нужно время, чтобы прийти в себя», — говорится в заявлении королевского дома.

Далее опубликовано и заявление кронпринцессы Метте-Марит.

«Я хотела бы выразить глубочайщее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за любые разочарования, которые я могла причинить.

Часть переписки между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также прошу извинения за ту ситуацию, в которую я поставила королевскую семьи, особенно короля и королеву», — пишет она.

Реклама

Напомним, дочь Метте-Марит — принцесса Ингрид Александра — написала у себя в Instagram, что буквально «сходит с ума» от кризиса, с которым столкнулась норвежская монархия.