Норвежский королевский дворец выпустил официальное заявление от имени принцессы Метте-Марит на фоне скандала с Эпштейном
Королевский дворец Норвегии был вынужден выпустить официальное заявление относительно кронпринцессы Метте-Марит.
Супруга будущего короля — кронпринца Хокона — столкнулась с очередной проблемой после того, как стали известны подробности ее связи с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.
Кронпринцесса Метте-Марит уже выступила с заявлением, сказав, что сожалеет о дружбе с финансистом и сексуальным преступником, но норвежский народ возмущен ситуацией. Дворец принял решение также публично обратиться к подданным.
«Мы понимаем сильную реакцию людей на события последних дней. Кронпринцесса решительно дистанцируется от преступных действий Эпштейна. Она очень сожалеет, что не поняла достаточно рано, каким человеком он был.
Кронпринцесса хочет рассказать о произошедшем и объяснить более подробно свою позицию. Сейчас она не может этого сделать. Кронпринцесса находится в очень сложной ситуации. Она надеется на понимание, что ей нужно время, чтобы прийти в себя», — говорится в заявлении королевского дома.
Далее опубликовано и заявление кронпринцессы Метте-Марит.
«Я хотела бы выразить глубочайщее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за любые разочарования, которые я могла причинить.
Часть переписки между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также прошу извинения за ту ситуацию, в которую я поставила королевскую семьи, особенно короля и королеву», — пишет она.
Напомним, дочь Метте-Марит — принцесса Ингрид Александра — написала у себя в Instagram, что буквально «сходит с ума» от кризиса, с которым столкнулась норвежская монархия.