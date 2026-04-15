Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Это было первое появление принцессы после ее интервью о связах с Эпштейном. Метте-Марит, ее муж кронпринц Хокон и дети – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре посетили прием в честь норвежских спортсменов Паралимпийских игр 2026 года в королевском дворце в Осло.

Это было долгожданное первое появление кронпринцессы, и она впервые вышла на публику с катетером, подключенным к портативному аппарату, который нес военные помощник позади, так как ей требуется кислородная поддержка из-за проблем с легкими.

Вскоре после мероприятия кронпринц Хокон отправился на на запад страны, чтобы узнать больше о рыболовных компаниях в Вестнесе и Хустадвике. Однако внимание СМИ было сосредоточено далеко от лосося и гораздо больше на текущих проблемах в норвежской королевской семье.

Как и ожидалось, вопросы быстро перешли к Метте-Марит, а именно к ее отношениям с Джеффри Эпштейном. Когда журналисты спросили Хокона, знал ли он об этих электронных письмах до того, как они стали достоянием общественности, он дал спонтанный, но весьма показательный ответ. Принц недвусмысленно заявил, что не читает электронные письма своей жены и, более того, «надеется, что никто их не читает», - цитирует его слова издание vanitatis.

Этим заявлением принц не только отстаивает свое право на неприкосновенность частной жизни в браке, но и пытается дистанцироваться от скандала, который вновь привлек внимание к его ближайшему окружению. Когда его спросили, знал ли он об обвинениях против Эпштейна во время их отношений с Метте-Марит, Хокон предпочел сохранять сдержанное молчание, избегая затягивания неловкого разговора, который может нанести ущерб имиджу королевской семьи.

Помимо этого инцидента, наследный принц также высказался, на этот раз в гораздо более личном тоне, о здоровье принцессы. Хокон признал, что болезнь перестала быть единичным случаем и стала частью ее повседневной жизни, объяснив, что, хотя это был сложный период, ситуация сейчас выглядит более стабильной.

Легочный фиброз, от которого принцесса страдает с 2018 года, нисколько не уменьшается и вынуждает супругов смириться с новой реальностью, в которой они надеются, что принцесса сможет как можно скорее перенести пересадку легких для улучшения своего состояния.