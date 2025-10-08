Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

Кронпринцесса Метте-Марит была вынуждена отменить поездку, поскольку проходит в Норвегии реабилитацию в области легких. У супруги кронпринца в 2018 году диагностировали хроническое заболевание легких, и это повлияло на количество мероприятий, в которых она может принять участие.

Принц дал интервью новостному изданию vg.no, в котором заявил:

Кронпринц Хокон / © Getty Images

«Всегда приятнее путешествовать вместе. Но я думаю, что здорово быть здесь в любом случае, и я думаю, хорошо, что она сейчас проходит курс легочной реабилитации».

Реклама

Перед началом лечения Метте-Марит также публично выступила с заявлением:

«Мне следовало сделать это давно, но сейчас самое время. Поэтому я собираюсь это сделать. Потому что мне нужно немного больше помощи, чем раньше, чтобы справляться с повседневной жизнью с легочным фиброзом».

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Королевский дворец Норвегии сделал официальное заявление относительно будущей работы кронпринцессы:

«Ее Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит с начала октября будет проходить месячный курс легочной реабилитации в Норвегии. Таким образом, кронпринцесса не будет выполнять официальные поручения в октябре, но запланированы некоторые исключения, например, ужин для представителей Стортинга в Королевском дворце 23 октября. Кронпринцесса планирует вернуться к своей официальной работе в ноябре».

Реклама

Напомним, мы писали ранее, что такое легочный фиброз и почему это неизлечимая болезнь.