Норвежский наследный принц Хокон впервые публично высказался о диагнозе своей жены — кронпринцессы Метте-Марит
Его королевское Высочество прокомментировал отсутствие своей жены во время его визита в США.
Кронпринцесса Метте-Марит была вынуждена отменить поездку, поскольку проходит в Норвегии реабилитацию в области легких. У супруги кронпринца в 2018 году диагностировали хроническое заболевание легких, и это повлияло на количество мероприятий, в которых она может принять участие.
Принц дал интервью новостному изданию vg.no, в котором заявил:
«Всегда приятнее путешествовать вместе. Но я думаю, что здорово быть здесь в любом случае, и я думаю, хорошо, что она сейчас проходит курс легочной реабилитации».
Перед началом лечения Метте-Марит также публично выступила с заявлением:
«Мне следовало сделать это давно, но сейчас самое время. Поэтому я собираюсь это сделать. Потому что мне нужно немного больше помощи, чем раньше, чтобы справляться с повседневной жизнью с легочным фиброзом».
Королевский дворец Норвегии сделал официальное заявление относительно будущей работы кронпринцессы:
«Ее Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит с начала октября будет проходить месячный курс легочной реабилитации в Норвегии. Таким образом, кронпринцесса не будет выполнять официальные поручения в октябре, но запланированы некоторые исключения, например, ужин для представителей Стортинга в Королевском дворце 23 октября. Кронпринцесса планирует вернуться к своей официальной работе в ноябре».
