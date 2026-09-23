Норвежский принц Сверре-Магнус сравнил свой первый день в университете с учебой в этом же колледже инфанты Софии

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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20-летний принц Сверре Магнус начал университетскую жизнь в Forward College в Португалии, в Лиссабоне, что привлекло к нему пристальное внимание СМИ.

Сын Хокона и Метте-Марит охотно отвечал на вопросы журналистов в свой первый день занятий и упомянул инфанту Софию, которая в прошлом году также училась в португальской столице по той же программе, что и принц.

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Принц Сверре Магнус / © Getty Images

На вопрос о том, как жители Лиссабона относятся к присутствию члена королевской семьи на их улицах, молодой человек ответил совершенно непринужденно:

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«Я не думаю, что они считают это чем-то особенным. Здесь уже была принцесса София Испанская, так что это не так уж необычно. Все очень спокойно», - цитирует его издание vanitatis.

Этими словами Сверре Магнус напомнил, что в прошлом году дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции жила и училась в Лиссабоне и не испытывала никаких проблем с соблюдением личной жизни. А в этом году инфанта София отправилась на второй учебный год в Париж, согласно программе курса.

Инфанта София / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что инфанта София почти инкогнито отправилась на учебу в Париж, не устраивая никакой фотосессии, какую сделали для ее старшей сестры – принцессы Леонор.

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