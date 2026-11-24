Королева Метте-Марит / © Getty Images

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Спустя несколько месяцев после того, как всплыли новые документы о контактах Метте-Марит с американским финансистом, королева вновь оказалась в центре внимания из-за решения, вызвавшего споры в стране.

Норвежское правительство рекомендовало ей не являться на заседание комиссии, расследующей дело Эпштейна, — позиция, лично поддержанная премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, и вызвавшая критику со стороны политических лидеров.

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Королева Метте-Марит / © Getty Images

По сообщению общественной телерадиокомпании NRK, 3 ноября председатель Верховного суда Олав Хейан-Энгдал обратился в канцелярию премьер-министра с просьбой рассмотреть вопрос о наличии каких-либо особых обстоятельств, которые следует учесть в связи с запросом комиссии. Две недели спустя ответ был решительным: главный советник правительства рекомендовал Метте-Марит отклонить приглашение, заявив, что ее участие «противоречит давней традиции и поднимает вопросы о фундаментальных принципах разделения властей».

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Наконец, в понедельник, 23 ноября, Верховный суд отклонил запрос после оценки, проведенной правительством.

Решение основано на толковании норвежской Конституции и исторических прецедентов монархии. Как пояснила телеканалу NRK Анне Кристин Хьюксе, руководитель отдела коммуникаций канцелярии премьер-министра, с момента принятия Конституции в 1814 году не зафиксировано ни одного случая появления членов королевской семьи перед правительственной или парламентской следственной комиссией, пишет vanitatis.

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Эта интерпретация была одобрена Йонасом Гаром Стёре и принята Королевским домом. Это подтвердила глава отдела коммуникаций Гури Варпе:

«Совет из канцелярии премьер-министра, который он сам поддержал, заключался в том, что королева не должна принимать приглашение, поскольку это противоречило бы толкованию Конституции. Мы последовали этому совету».

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Однако вмешательство правительства не обошлось без критики. Пер-Вилли Амундсен, председатель Комитета по контролю и конституционным вопросам парламента, поставил под сомнение конституционную интерпретацию, указав на разницу между обязательным присутствием и добровольным допросом.

А председатель следственного комитета Амунд Джуве заявил, что Метте-Марит может предоставить ценную информацию для прояснения некоторых аспектов дела, и подчеркнул, что они по-прежнему хотят заслушать ее показания.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в конце января Министерство юстиции США опубликовало новые документы, раскрывающие продолжающуюся переписку по электронной почте между Метте-Марит и Джеффри Эпштейном в период с 2011 по 2014 год. Тогдашняя наследная принцесса публично извинилась за эти отношения и прокомментировала ситуацию в интервью телеканалу NRK в марте прошлого года. Премьер-министр теперь ссылается на это заявление, утверждая, что публичные объяснения королевы уже существуют и могут быть использованы в расследовании.

Королева Метте-Марит и ее муж король Хокон VIII / © Getty Images

Напомним, летом 2026 года королева перенесла пересадку легких из-за заболевания хроническим фиброзом легких. До лета 2027 года Метте-Марит не будет исполнять королевские обязательства, о чем сообщал ранее дворец.

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