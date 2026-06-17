Норвежской принцессе Метте-Марит сделали пересадку легких: дворец сообщил о ее нынешнем состоянии здоровья

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

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Только сегодня стало известно, что ее муж кронпринц Хокон перестроил свой график работы, чтобы быть рядом с супругой. А всего несколько часов спустя сообщили, что принцесса Метте-Марит успешно перенесла пересадку легких.

Глава пульмонологического отделения Риксхоспиталя, где проводилась операция, предоставил последние сведения о ее состоянии здоровья.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

«Мы чрезвычайно рады, что пока все проходит гладко. Как и другие пациенты, которым недавно была проведена трансплантация, кронпринцесса останется в больнице Риксхоспиталет на следующие несколько недель. Это стандартная процедура для корректировки ее медикаментозного лечения, устранения любых осложнений и проведения реабилитации», — объясняет Аре Холм.

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«На данный момент трансплантация легких прошла успешно. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех членов команды, участвовавших в планировании и проведении операции», - заявил специалист.

5 июня норвежский королевский дом подтвердил, что кронпринцесса включена в список ожидания на пересадку легких. Список невелик, поэтому с того момента предполагалось, что это лишь вопрос времени.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Всего несколькими днями ранее ее дочь принцесса Ингрид Александра также решила вернуться домой раньше из Австралии, где учится в Сиднейском университете. Позже дворец сообщил, что принцесса перевелась на учебу в Осло по обмену студентами.

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