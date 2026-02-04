Норвежцы против принцессы Метте-Марит: почему жену кронпринца Хокона больше не хотят видеть будущей королевой

Кронприцнесса Метте-Марит / © Associated Press

Кризис, охвативший норвежскую королевскую семью, обостряется и достигает одного из самых деликатных моментов. Начался судебный процесс над Мариусом Хойби, сыном кронпринцессы Метте-Марит и пасынком принца Хокона, которому предъявлено как минимум 38 обвинений. Молодой человек отрицает большинство обвинений, а суд продлится до середины марта.

Ситуацию усугубляет недавнее появление Метте-Марит в документах правительства США, которые раскрывают ее тесные отношения с Джеффри Эпштейном. И хотя кронпринцесса уже выступила с заявлением, сказав, что сожалеет о дружбе с финансистом и сексуальным преступником, норвежский народ возмущен ситуацией.

Как покровительницы нескольких благотворительных организаций, репутация принцессы Метте-Марит была запятнана. Норвежский Красный Крест заявил, что это «серьезный вопрос», а несколько фондов уже заявли, что прекращают сотрудничество с принцессой.

На фоне обостряющегося кризиса вокруг Метте-Марит норвежский парламент в очередной раз однозначно поддержал сохранение монархии. Во вторник палата проголосовала за сохранение нынешней системы: 141 член поддержал монархию, а 26 проголосовали за установление республики. Однако, общественное мнение демонстрирует явные признаки ослабления. Согласно новому опросу InFact, проведенному для VG, 44% норвежцев считают, что Метте-Марит не должна стать королевой, по сравнению с 32,5%, которые ее поддерживают, а 22% еще не определились. Поддержка монархии также значительно снизилась: с 72% в 2025 году до 60,9% в 2026 году.

Эта ситуация, хотя и не представляет непосредственной угрозы для королевской семьи, выявляет трещину в образе, ранее считавшемся образцовым. «Развод был бы желателен и предсказуем, но мы не знаем, какое влияние она оказывает на своего мужа в то время, когда здоровье короля Харальда кажется особенно хрупким», — сказал историк и эксперт по королевской семье Рикардо Матеос Саэнс де Медрано изданию Vanitatis.

Королевская семья не комментирует ситуацию, кроме того, у Метте-Марит есть более серьезные проблемы со здоровьем и ранее дворец заявлял, что принцессе может потребоваться пересадка легких из-за ее заболевания.